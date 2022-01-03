В Коми 46-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti угодил под колеса большегруза

Фото: УГИБДД по Коми

В Сыктывдинском районе Коми произошло серьезное ДТП с участием большегруза и легковушки. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, в аварии пострадал 46-летний мужчина, находившийся за рулем Chevrolet Lacetti.

Уточняется, что инцидент произошел на 14 км автодороги «Обход Сыктывкара». Водитель иномарки на перекрестке не убедился в безопасности маневра и угодил под колеса тягача Volvo.

У пострадавшего мужчины диагностировано черепно-мозговая травма сотрясение мозга и вывих левого тазобедренного сустава. С травмами житель Коми доставлен в ближайшую больницу.

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