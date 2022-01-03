Жительница Коми погибла от рук 56-летнего возлюбленного

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми 43-летняя местная жительница погибла от рук сожителя. Женщина скончалась от массивоной кровопотери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, трагедия произошла в Усть-Куломе в одном из частных домов на Центральной улице. Между погибшей и ее 56-летним возлюбленным возникла ссора на почве ревности. Слово за слово и конфликт перерос в поножовщину. Мужчина ударил ножом сожительницу в грудь и оставил умирать.

Как следует из материалов уголовного дела сожители злоупотребляли спиртными напитками, нигде не работали. Мужчина имеет непогашенную судимость. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него следователем инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

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