В Сыктывкаре умер первый глава Ижемского района Николай Сметанин

Фото: Администрация Ижемского района

В первый день 2022 года умер Николай Сметанин - первый глава Ижемского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Экс-глава скончался на 83 году жизни в Сыктывкаре.

Как отметили районные власти, Сметанин оставил глубокий след в жизни Ижмы. Он сделал многое для района и навсегда вписал свое имя в историю.

- Администрация Ижемского района выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Николая Ивановича, - говорится в сообщении.

Справка

Николай Сметанин - уроженец села Няшабож Ижемского района. Николай Иванович рано остался без родителей. Вырос в детском доме.

После окончания школы, поступил в Ухтинский лесотехнический техникум. Получив диплом специалиста, с 1960 года работал трактористом, потом сменным механиком лесопункта в Койю. В 1968 году его назначили начальником лесопункта, три года здесь же трудился старшим механиком.

С 1973 по 1976 годы – учился в Ленинградской лесотехнической академии на лесоинженерном факультете.

По окончании академии вернулся в Койю начальником лесопункта. Уже в 1977 году перешел главным механиком в Ижемский леспромхоз.

1978-1984 годы - секретарь парткома Ижемского леспромхоза.

Почти 10 лет возглавлял Ижемский район: в 1984 года был назначен председателем исполкома Ижемского райсовета, в 1991 – стал первым главой администрации Ижемского района. В этой должности проработал два года.

Член Ижемского РК КПСС, депутат сельского и районного Советов, член Ижемского райисполкома. Ему было присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР».

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