В Коми 31 пропавший человек найден мертвым

Фото: архив "КП"

В Коми 31 житель республики, пропавшие в 2021 году без вести, найдены мертвыми. Такие цифры сообщили в региональном отряде «Лиза Алерт». Всего за минувший год волонтеры обработали 218 из них.

Отмечается, что больше половины из них завершены благополучно: человек был найден. Еще 11 добровольцы помогли найти родственников.

В декабре 2021 года волонтеры нашли 11 пропавших живыми и одного погибшим. Еще трое остаются не найденными.

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