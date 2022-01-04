В Коми Росгвардия более 4,5 тысяч раз выезжала на сигнал «тревога»

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Республике Коми вневедомственная охрана Росгвардии более 4,5 тысяч раз выезжала на сигнал «тревога». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы предотвратили 354 попытки краж и хищения охраняемого имущества. В ведомстве отметили, что краж из охраняемых объектов и квартир граждан удалось не допустить. В настоящее время росгвардейцы обеспечивают безопасность более 2400 объектов различных форм собственности, а также более 2700 мест проживания и хранения имущества граждан.

За совершение административных правонарушений сотрудники ведомства задержали более 1,6 тысяч человек. В отношении 102 задержанных завели уголовные дела. Сотрудники Росгвардии задержали 20 человек, находившихся в розыске. Кроме того, они изъяли более 24 граммов наркотиков.

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