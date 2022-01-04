Житель Коми украл ботинки за 7 тысяч и продал за 400 рублей

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В Сыктывкаре мужчину 1987 года рождения подозревают в краже ботинок за 400 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился сыктывкарец. Мужчина рассказал, что у него украли кожаные ботинки за 7 тысяч рублей. Сыктывкарец пригласил в гости приятеля, а после его ухода заметил, что обувь исчезла. Оказалось, что к краже причастен знакомый горожанина. Ранее злоумышленника привлекали к уголовной ответственности. Задержанный рассказал, что продал обувь знакомому за 400 рублей. В итоге ботинки вернули хозяину.

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