В Коми за 20 миллионов модернизируют молочный цех

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Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Усть-Куломская МТС» модернизирует молочный цех, на эти цели потратят 20,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Коми.

В прошлом году кооператив выиграл грант на обновление технологического оборудования в размере 12,2 миллиона рублей. Общая стоимость проекта составляет 20,4 миллиона рублей. На сегодняшний день подготовлена площадка под будущий мини-завод. Кроме того, проведен монтаж водопроводной сети и электроснабжения. Модернизация позволит нарастить производство продукции, а также расширить ассортимент. В настоящее время кооператив реализует молоко, мягкий сыр, сливочное масло, жирный и обезжиренный творог.

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