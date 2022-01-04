В Сыктывкаре водитель «десятки» устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Во вторник, 4 января, в Сыктывкаре столкнулись ВАЗ-2110 и Hyundai, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14.10 в районе моста через реку Човью. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем «десятки» по улице 1-я Промышленная в сторону Октябрьского проспекта. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и «Лада» выехала на встречную полосу. Там ВАЗ врезался в Hyundai.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Девочка 2008 года рождения, находившаяся Hyundai, попала в больницу с ушибом грудной клетки. Кроме того в аварии пострадал водитель иномарки, его пассажирка 1985 года рождения, а также водитель ВАЗа.

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