Жителей Коми просят жаловаться в УК на перебои с теплом и электричеством

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Жителей Коми призывают сообщать в управляющие компании о перебоях с отоплением и электричеством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В среду, 5 января, в Коми ожидаются морозы. В случае перебоем с теплом и электричеством жителей просят сообщать об этом в управляющие компании. Если же УК не принимает никаких мер, тогда следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. Там должны письменно зафиксировать заявку и сообщить ее номер. Если проблема так и не решилась, тогда можно обратиться в муниципальную жилищную инспекцию.

– Ситуацию возьмет на контроль вышестоящий орган, - отметили в Минстрое.

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