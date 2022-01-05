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В конце 2021 года более тысячи жителей Коми получили статус безработных. Об этом сообщает Комистат.

В среднем за август-октябрь численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляла 418 тысячи человек. 388,1 тысячи человек (92,8%) были заняты в экономике и 30 тысяч человек (7,2%) классифицировались как безработные. Уровень занятости населения Коми составлял 58,4%.

В октябре 228,1 тысячи человек (96%) являлись работниками списочного состава, а 8,8 тысячи человек (4%) привлекались для работы на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера. На конец ноября в Коми насчитывалось 6,7 тысячи безработных. Уровень безработицы составил 1,6%.

В ноябре статус безработного получили 1,4 тысячи человек. С регистрационного учета сняли 1,7 тысячи безработных. Уточняется, что 800 из них нашли работу.

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