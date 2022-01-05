Из Сыктывкара 31 декабря вывезли 160 тонн мусора

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В последний день 2021 года, 31 декабря, из Сыктывкара вывезли 160 тонн мусора. Об этом сообщает Региональный оператор Севера.

В новогодние праздники компания работает в усиленном режиме. Регоператор отмечает, что именно 31 декабря на площадках оказывается рекордное количество мусора. Это связано с тем, что перед праздником люди делают генеральную уборку, а также избавляются от хлама. В итоге там, где не хватает контейнеров, 31 декабря регоператор вывозил музор дважды за день.

31 декабря и за три дня января в Сыктывкаре вывезли более 600 тонн отходов, в Эжве – 132, Ухте – 456, в Воркуте – 277, а в Сосногорске – более 74.

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