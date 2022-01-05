Фонд развития промышленности Коми помог реализовать 20 инвестпроектов

Фото: пресс-служба правительства Коми

При поддержке Регионального Фонда развития промышленности в Коми реализовано 20 инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Уточняется, что проекты в сфере лесной промышленности, металлообработки, производства молока и питьевой воды, а также горно-рудной промышленности. Поддержку получили предприятия в Усть-Куломском, Княжпогостском, Усть-Вымском и Сыктывдинском районах, Ухте и Сыктывкаре. Фонд предоставляет займы отсрочкой по уплате основного долга до 1,5 года. Еще одно преимущество – упрощенная процедура рассмотрения заявки.

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