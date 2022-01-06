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Общество6 января 2022 5:54

В Коми спасатели вытащили застрявший снегоход

Источник:kp.ru
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Фото: pixels.com

Фото: pixels.com

В Усинске спасатели вытащили застрявший снегоход. Инцидент произошел в полутора километрах восточнее поселка Парма.

Двое мужчин отправились на рыбалку на снегоходе. Однако они не смогли преодолеть утесы и заехали в полынью. Самостоятельно вытащить технику мужчины не смогли. Поэтому они позвонили в службу спасения. На место прибыли спасатели. Они вытащили снегоход на твердую поверхность. Как передает «Комиинформ», в результате инцидента никто не пострадал.

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