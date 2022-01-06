В Коми женщина несколько раз ранила ножом мужчину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте задержали женщину 1984 года рождения, подозреваемую в причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Сотрудники ведомства обратили внимание на женщину, которая шла по дороге на улице Ленина. Росгвардейцы обратились к ней, чтобы та объяснила причину такого поведения. Женщина рассказала, что несколько раз ударила сожителя ножом в грудь и ногу. Орудие преступления она выбросила у соседних домов. Росгвардейцы задержали женщину 1984 года рождения. Нож они нашли там, где сказала женщина. Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

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