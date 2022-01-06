В Коми столкнулись две легковушки: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 5 января, в Ухте столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-21124, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21:33. Мужчина 1989 года рождения ехал за рулем «Приоры» по проспекту Космонавтов. На регулируемом перекрестке рядом с домом №1 по проезду Строителей он решил повернуть налево. Однако водитель не уступил дорогу ВАЗу. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили пассажиры ВАЗ-21124: молодой человек 1999 года рождения и девушка 1991 года рождения. У парня диагностировали ушиб, а у девушки – сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушиб. Госпитализация никому из них не понадобилась. Пассажирка не была пристегнута, и на нее завели административное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми столкнулись две легковушки: пострадала женщина