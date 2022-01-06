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Общество6 января 2022 11:43

В Коми спасли мужчину, который замерзал в течение трех дней

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Троицко-Печорском районе спасли мужчину, который замерзал в течение трех дней. Инцидент произошел 1 января.

К спасателям обратилась жительница поселка Белый бор. Женщина рассказала, что в деревянном доме по улице Комсомольской замерзает мужчина. По ее словам, он уже три дня не выходил на улицу и не топил печку. Спасатели вскрыли две входные двери и в холодной квартире обнаружили мужчину 1960 года рождения. Пострадавший находился в неадекватном состоянии. Объяснить что-либо он не мог. Как передает «Комиинформ», мужчину передали медикам.

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