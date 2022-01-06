Коми лидирует в СЗФО по очистке водоемов от мусора

Фото: Иван Голубец

По итогам акции «Вода России» Коми лидирует в Северо-Западном Федеральном округе по уборке водоемов от берегов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Коми третий год сохраняет лидерство по СЗФО. Среди 85 субъектов республика заняла 20-е месте. Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится с 2014 года. С каждым годом география мероприятия расширяется.

С мая по октябрь в Коми провели 322 акции по очистке акваторий и берегов водных объектов. В результате привели в порядок более 303 километров береговой линии. В общей сложности участники акций собрали более 35 тысяч кубометров мусора. Помимо бытового мусора, были найдены крупногабаритные отходы, арматура, металлические тросы, покрышки, строительный мусор, древесный хлам, части фронтального погрузчика, КАМАЗа, а также медальон и черепа животных.

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В общей сложности в акции приняли участие 456 человек