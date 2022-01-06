С начала года в Коми поймали 92 пьяных водителя

Фото: ГИБДД Сыктывкара

С начала 2021 года в Коми выявили 92 водителя, находившихся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД по Коми.

Сотрудники дорожной полиции задержали 92 водителя, находившихся в нетрезвом состоянии либо же отказавшихся проходить медицинское освидетельствование. Пятеро водителей сели за руль пьяными повторно. В отношении этих людей заведены уголовные дела. Жителей Коми, заметивших пьяных водителей, просят сообщить об этом ближайшему наряду ДПС или звонить по телефонам 02, 020 или 102.

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