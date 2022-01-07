В Коми утвердили границы особо охраняемых территорий

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Минприроды Коми сообщило, что в республике утверждены границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Усть-Куломском, Ухтинском и Сосногорском районах.

По информации министерства, в Усть-Коломском районе общая площадь ООПТ увеличилась на три тысячи га, кроме того, еще в четырех ООПТ определили границы впервые.

В Ухтинском районе приняли решение объединить два заказника: «Река Сюзью» и «Чутьинский».

– Это связано с тем, что большая часть заказника «Чутьинский» расположена в границах заказника «Река Сюзью». Таким образом, из двух ООПТ образовалась одна - заказник «Река Сюзью», площадь которого увеличилась почти на 15 тысяч га, – уточнили в веомстве.

В Сосногорском районе реорганизовали охранную зону заказника «Гажаягский», включив ее в состав государственного природного заказника республиканского значения «Гажаягский».

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