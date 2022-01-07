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Происшествия7 января 2022 14:01

Заключенный ИК-24 в Коми пытался получить сим-карты в тюбике с зубной пастой

Источник:kp.ru
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Фото: УФСИН

Фото: УФСИН

В УФСИН Коми сообщили, что в сочельник, 6 января, один из заключенных ИК-24 пытался получить в тюбике с зубной пастой две сим-карты.

В ведомстве уточнили, что осужденный отбывает наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Запрещенные предметы в колонию доставил житель Ухты. Теперь за это в его отношении составили административные материалы.

Представители управления напомнили, что за попытку передачи запрещенных предметов лицам, которые находятся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.