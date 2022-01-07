В Печоре произошел очередной прорыв на теплосетях

Фото: Привет! Сейчас в Печоре/Вконтакте

В Печоре произошел прорыв трубы на теплотрассе. В настоящий момент последствия случившегося устраняют в администрации. По информации местных жителей, опубликованной в социальных сетях, земляные работы с самого утра идут в районе дома №18 по ул. Печорской и №1 по ул. Социалистической.

– Смотреть строго молча. Даже ничего не пытайтесь говорить про очередные археологические раскопки, которые в очередной раз ведутся в нашем городе, – прокомментировал автор сообщения.

В администрации сообщили, что на месте происшествия заменяют трубы аварийного участка. В ближайшее время ремонт планируют завершить.

– В настоящее время ведутся работы по замене аварийного участка трубы горячего водоснабжения в районе дома №1 по улице Социалистическая. В ближайшее время работы будут завершены, – ответили представители муниципалитета Печоры.