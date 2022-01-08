В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах исчез молодой мужчина

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре начались поиски пропавшего 38-летнего Расима Агаева. Ориентировку на мужчину распространили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, мужчина исчез в поселке Краснозатонский еще 4 января. Расим Агаев перестал выходить на связь с близкими, чем сильно встревожил своих родных.

Отмечается, что в день пропажи на сыктывкарце была черная куртка, черные штаны и черные кроссовки.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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