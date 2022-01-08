В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах исчез молодой мужчина

Фото: «Лиза Алерт»
В Сыктывкаре начались поиски пропавшего 38-летнего Расима Агаева. Ориентировку на мужчину распространили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.
По данным добровольцев, мужчина исчез в поселке Краснозатонский еще 4 января. Расим Агаев перестал выходить на связь с близкими, чем сильно встревожил своих родных.
Отмечается, что в день пропажи на сыктывкарце была черная куртка, черные штаны и черные кроссовки.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
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