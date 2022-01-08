В Коми неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Фото: УГИБДД по Коми
В Усть-Куломском районе пенсионерка оказалась на больничной койке в Рождество. Женщина попала под колеса неизвестной машины, водитель которой скрылся сразу же после аварии.
По данным ГИБДД республики, инцидент произошел в половине шестого вечера на Центральной улице в деревне Пожегдин. Неустановленный водитель наехал на женщину прямо напротив дома №111а, уточнили инспекторы.
У пострадавшей диагностирован ушиб правого коленного сустава и правой голени. По мнению медиков, женщина могла получить перелом бедра.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленника.
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