Оленей в Коми будут чипировать

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В Коми намерены чипировать оленей, Об этом сообщил глава минсельхозяйства республики Денис Шаронов.

По словам министра, чипирование животных позволит отслеживать информацию о полученных прививках, а также сведения о хозяине оленя. К тому же, процедура позволит решить проблему безнадзорного выгула животных, из которых нередко происходят аварии и инциденты.

- Такая мера поможет муниципалитетам привлечь к ответственности владельцев, - цитирует слова главы ведомства издание «Комиинформ».

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