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Общество8 января 2022 12:52

В Сыктывкаре мужчина сделал предложение своей возлюбленной на сцене театра

Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/komidrama1

Фото: vk.com/komidrama1

На сцене академического театра драмы им. Савина в Сыктывкаре прозвучало предложение руки. Один из зрителей решил позвать возлюбленную замуж необычным способом: с театральных подмостков.

Трогательная любовная сцена произошла накануне, в Рождество, после спектакля «Свадьба с приданным». Мужчина встал на одно колено перед девушкой и задал ей главный вопрос: «Выйдет ли она за него замуж?». Сыктывкарка, не раздумывая, согласилась.

- Желаем молодым безмерной любви, благополучия и счастья, - написали актеры театра.

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