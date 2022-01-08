В Коми скончалась 73-летняя прославленная лыжница Нина Рочева

Ушла из жизни прославленная лыжница Нина Рочева
В Коми ушла из жизни известная лыжница Нина Рочева. Спортсменка умерла на 74 году жизни.
О смерти легенды лыжного спорта сообщили в Минспорта республики. В ведомстве принесли глубокие соболезнования семье усопшей, отметив, что Нина Петровна была опорой для своих близких, всегда готовая поддержать родного человека.
- Кроме славных спортивных достижений, для всех нас Нина Петровна запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью. Ее усердие и целеустремлённость позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере. В семье она была надежной опорой, всегда готовая помочь и поддержать, - принесли свои соболезнования в министерстве.
Справка
Рочева Нина Петровна, родилась 13 октября 1948 года в деревне Покшай Уржумского района Кировской области.
Была обладательницей медалей
Олимпийские игры:
Серебро Лейк-Плэсид 1980 эстафета 4x5 км
Чемпионаты мира:
Золото Фалун 1974 эстафета 4x5 км
Бронза Лахти 1978 эстафета 4x5 км
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