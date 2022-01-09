В Сыктывкаре пассажиры не смогли вылететь в Москву из-за сильной задержки рейса

Фото архив "КП"

Пассажиры из Сыктывкара накануне попали в неприятную историю: их рейс в Москву задержали на длительное время, из-за чего они не могли попасть в столицу. Как сообщили в авиакомпании Utair, причиной сбитого графика стала задержка самолета, который следовал по маршруту Москва - Сыктывкар.

Воздушное судно должно было покинуть аэропорт «Внуково» еще в 18:40, однако вылетело оно в столицу Коми лишь в 20:31. Все это время пассажиры, ожидающие свой рейс, были в сыктывкарском аэропорту.

Из Сыктывкара борт отправился в 22:50, а не в 21:40, как было заявлено ранее. В Москве он оказался лишь 01:00 9 января.

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