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Происшествия9 января 2022 7:56

В Коми водитель Great Wall оказался в кювете после столкновения с «Жигулями»

Источник:kp.ru
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Фото: УГИБДД по Коми

Фото: УГИБДД по Коми

В Сосногорске произошла авария с участием двух легковушек, которые столкнулись на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 23-летний молодой человек за рулем «Жигулей» не уступил дорогу китайской машине Great Wall и врезался в нее. От удара иномарка влетела в столб, а затем оказалась в кювете. Отмечается, что оба авто двигались на запрещающий сигнал светофора.

У водителя отечественного авто диагностированы ушиб и ссадины коленного сустава, а также ссадины кистей и губы. У его 18-летней пассажирки выявлен ушиб виска и ссадины кистей. Госпитализация паре не потребовалась, в момент ДТП молодые люди были пристегнуты ремнями безопасности.

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