В Сыктывкаре горожане смогли запечатлеть северное сияние

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Жители Сыктывкара смогли запечатлеть северное сияние. Снимки и видео были опубликованы накануне в социальных сетях. Природный феномен также был виден в Максаковке и в поселке Жешарт Усть-Вымского района.

Напомним, что северное сияние возникает из-за повышенной солнечной активности. В эти дни нередко у метеозависимых людей ухудшается физическое состояние и самочувствие.

Однако, как сообщает издание «Комиинформ», в ближайшие три дня геомагнитная обстановка в Коми и в Сыктывкаре будет спокойная, геомагнитное поле будет возмущенным, но не достигнет показателей магнитных бурь.

В Воркуте 9 и 10 января будет слабая магнитная буря. Метеочувствительным людям в эти дни нужно быть внимательными к своему здоровью.

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