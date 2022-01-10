Минимум на четырех автобусных маршрутах в Сыктывкаре выросла стоимость проезда до 30 рублей

Фото: Сыктывкар-автобус/Вконтакте

В Сыктывкаре выросла стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах. Об этом сообщили подписчики группы Вконтакте «Сыктывкар-автобус».

– Ехала на маршруте 7. И оплатила за проезд 30 рублей. Нигде и ничего не было объявлено о повышении стоимости проезда, – написала 5 января пост местная жительница.

Комментаторы добавили, что 5-го числа выросла также и стоимость проезда на маршруте №17. Аналогичные объявления об изменении тарифа появились также и на автобусах под номерами 20 и 6.

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