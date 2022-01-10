Число жертв смертельного ДТП в Прилузском районе Коми выросло до трех человек

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В аварии, которая произошла накануне, 9 января, на 646 км трассы Чебоксары - Сыктывкар, в Прилузском районе погибло три человека, уточнили в ИА «БНК».

Изначально было известно, что в столкновении между Toyota Hilux и Land Rover скончались на месте два человека – 77-летний водитель первой иномарки и его 69-летняя пассажирка.

В информационном агентстве уточнили, что позже в больнице умер 59-летний водитель второго внедорожника. Еще одна пострадавшая 23-летняя девушка госпитализирована с тяжелыми травмами.

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