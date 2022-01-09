На трассе в Коми в смертельном ДТП погибли два человека

Фото: архив "КП"

В Коми произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, трагедия случилась на 646 километре трассы Чебоксары - Сыктывкар. Уточняется, что столкнулись Toyota Hilux и Land Rover. В результате аварии 77-летний мужчина, который был за рулем японского авто, и его 69-летняя пассажирка погибли на месте до приезда медиков.

Еще двое сильно пострадали. Так, 23-летняя девушка, находившаяся в салоне Hilux и водитель внедорожника госпитализированы в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.

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