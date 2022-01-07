«Все в крови»: жительница Коми рассказала о жуткой аварии и равнодушии виновника ДТП

Фото: БМК

Жительница Коми рассказала об аварии, в которую она попала вместе со всей своей семьей 1 января, по пути из Нижнего Одеса в Сосногорск. По ее словам, ДТП могло закончиться трагедией, если бы ее муж не смог сориентироваться вовремя. Пострадавшая обратилась ко второму участнику аварии, обвинив его в равнодушии.

Происшествие было зарегистрировано в первый день Нового года в 10:58. В тот день, жительница Коми вместе с бабушкой, мужем и двумя детьми поехали в Сосногорск. По информации БНК, на 363 км дороги Сыктывкар — Ухта — Печора 28-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу для обгона. Чтобы избежать столкновения муж пострадавшей за рулем Toyota Land Cruiser, резко свернул на обочину, в результате чего автомобиль перевернулся.

– Муж за рулем, наша бабушка на переднем сиденье машины, мы с двумя детьми сидим на задних сиденьях. Крик супруга: «Ну, куда ты едешь на встречку?» Слышу ор сына. Смотрю в окно: по встречной полосе белый Volkswagen Polo обгоняет встречную машину и несется прямо на нас лоб в лоб. Крики, треск, шум, темнота. Открываю глаза. Ничего понять не могу. Где я? Немного прихожу в себя. Нахожусь вниз головой. Машина перевернута. Стоит на крыше. <…> Все в крови, в ушибах. Левая часть тела онемела, без движения? – рассказала она.

По словам женщины, помогли всей семье выбраться наружу очевидцы произошедшего. Она отметила, что ни одна их проезжающих машин не осталась в стороне. Не оказал помощь только водитель Volkswagen, который попросил, по данным пострадавшей, не вызывать службу спасения.

– Чтобы, спасти жизнь водителю с другой машины и не произвести столкновения, муж повернул наш Toyota Land Cruiser на обочину. По данным сотрудников ГАИ, если бы было столкновение, то скорее всего водитель белого Volkswagen Polo погиб. К нам подходит молодой человек, это оказался водитель того белого Volkswagen и говорит, чтобы мы не вызывали службу 112 и вырывает телефон! Пока нам оказывали помощь другие люди, этот человек стоял и наблюдал в сторонке, покуривая сигаретку, – поделилась она.

Женщина возмутилась тем, что молодой человек, из-за которого, по ее мнению, и произошло ДТП, не подошел и не оказал помощь.

– Мы спасли вам жизнь, – заключила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре после аварии с молодым водителем в больницу попала 7-летняя девочка (подробнее)