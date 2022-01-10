В Коми будут сажать за регулярные нарушения ПДД

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С понедельника, 10 января, в Коми и по всей России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Так, любителям выезжать на встречную полосу и превышать скорость более чем на 60 километров в час грозит до трех лет тюрьмы. Уточняется, что речь идет о неоднократных нарушениях. Помимо тюремного срока, нарушителям грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за два-три года. Кроме того, до двух лет тюрьмы грозит водителям, лишенным прав и пойманным за рулем.

Напомним, глава Коми Владимир Уйба предложил выплачивать по 20 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях. Он отметил, что за убитого волка в республике платят 20 тысяч. Руководитель региона предложил давать такую же сумму за сообщения о пьяных водителях. Уйба подчеркнул, что таких недобросовестных автолюбителей необходимо наказывать, а людей, предоставляющих информацию о них, – поощрять. По его мнению, продавцы могут сообщать о людях, купивших алкоголь и севших в автомобиль.

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