Единственную выжившую в смертельном ДТП 23-летнюю девушку санавиацией доставят в Сыктывкар

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Выжившую в смертельной аварии на трассе в Коми 23-летнюю девушку отправят в Сыктывкар спецбортом санавиации для дальнейшего лечения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Сразу же после столкновения двух иномарок девушка была доставлена в ближайшую больницу в Прилузском районе. У пострадавшей тяжелые травмы головы и многочисленные переломы. Ее состояние удалось стабилизировать, однако оно до сих пор остается крайне тяжелым.

Напомним, авария произошла накануне, 9 января. На трассе в Коми столкнулись лоб в лоб Toyota Hilux и Land Rover. На месте ДТП погибли 77-летний водитель и 69-летняя пассажирка Hilux. Позже в Прилузской ЦРБ скончался 59-летний водитель Land Rover.