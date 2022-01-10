Житель Коми украл из магазина икру и алкоголь

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В Воркуте местного жителя 1980 года рождения подозревают в краже продуктов и алкоголя из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сотрудник торговой сети. Он рассказал, что неизвестный мужчина украл две банки имитации красной икры и четыре бутылки алкоголя. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признался в краже и рассказал, что похищенное выпил и съел. Возбуждено уголовное дело. Сейчас воркутинец находится под подпиской о невыезде.

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