Российские ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей

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Ученые обнаружили астероид, который пролетит очень близко к Земле. Находку сделали специалисты Института прикладной математики РАН, сообщили в Роскосмосе.

Согласно расчетам, небесное тело приблизится к нашей планете через 73 года - 5 апреля 2095 года. По словам ученых, есть риск столкновения с Землей. Неблагополучный исход вероятен с 0,02%.

Астероид 2021 UL17 имеет диаметр предположительно около 24 метров и масса примерно 18 тысяч тонн. Период обращения вокруг Солнца - 410 суток.

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