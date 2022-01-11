В Коми свернули поиски пропавшей 25-летней Ирины Буслаевой (Акуловой)

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» в Коми сообщили, что поиски пропавшей 25-летней Ирины Буслаевой (Акуловой) завершены. Информацию об этом в организации опубликовали накануне вечером, 10 января.

По предоставленным данным, молодую женщину нашли живой. Подробности поисков и ее состояние не уточняется.

Напомним, что местонахождение девушки было неизвестно с 10 декабря 2021 года. В тот день она вышла из дома и исчезла. Спустя месяц в соцсетях появилось обращение с просьбой помочь найти ее.

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