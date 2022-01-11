В Коми более 4 тысяч человек остались без света

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В Троицко-Печорском районе из-за аварии на линии электропередачи более 4 тысяч человек остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, света нет в 12 населенных пунктах. В общей сложности там живет 4281 человек: 3558 и 723 ребенка. Без электричества остаются девять социально-значимых объектов, семь котельных и 2845 жилых домов.

Специалисты определили участок, где произошла авария. Ожидается, что ремонтные работы займут около двух часов. Как передает «Комиинформ», котельные работают на дизельных генераторах.

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