Сыктывкарка отдала 5 тысяч рублей за купюру «Банка приколов»

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В Сыктывкаре местного жителя 1975 года рождения подозревают в мошенничестве на 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка 1981 года рождения пригласила к себе домой приятеля. Мужчина попросил разменять 5 тысяч рублей. Женщина отдала ему пять купюр по тысяче рублей. Позднее она заметила, что приятель дал ей банкноту «банка приколов». Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант дал признательные показания. Сейчас он под подпиской о невыезде. Часть денег у мужчины изъяли.

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