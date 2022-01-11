В Эжве 31 пенсионеру компенсировали расходы на проезд к месту отдыха

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Пенсионерам из Эжвинского района Сыктывкара выплатили 444 тысячи рублей в виде компенсации расходов по проезду к месту отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

За два года в надзорное ведомство поступило 31 обращение о нарушении Пенсионным Фондом права на компенсацию проезда. В ПФР отказывали по разным причинам. В частности, основанием могло быть отсутствие в авиабилетах реквизитов кода и статуса бронирования. Эту информацию проверила прокуратура. Все отказы ведомство сочло незаконными и потому обратилось в суд. В итоге 31 пенсионер получил 444 тысячи рублей.

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