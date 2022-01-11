В Коми пьяный водитель устроил ДТП, а потом уехал и ударил полицейского

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Интинский городской суд признал 24-летнего местного жителя виновным в оскорблении полицейского и применении насилия к нему. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 24 октября. Пьяный интинец ехал за рулем автомобиля ГАЗ. Он совершил ДТП, однако продолжил ехать. Вскоре молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. Ему предложили проследовать в салон патрульной машины.
В ответ водитель начал нецензурно оскорблять полицейских и ударил одного из правоохранителей ногой в живот. Фигурант признал свою вину. Его приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно.
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