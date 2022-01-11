Количество районов-лидеров по суточному приросту зараженных ковидом сократилось до трех

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В Коми уменьшилось число лидеров по зараженности ковидом среди муниципалитетов. Если ранее Роспотребнадзор республики фиксировал наибольшие значения в пяти районах Коми, то теперь их количество сократилось до трех.

Традиционно первое место остается за Сыктывкаром. В столице за сутки обнаружено еще 18 случаев инфицирования. Всего на один факт заражения подтвержден в Ухте, которая расположилась на второй строчке.

Тройку лидеров замыкает Сосногорский район, где диагноз был поставлен всего шести пациентам. Всего за сутки было найдено 77 человек с коронавирусом.

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