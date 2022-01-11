В Коми 50-летняя женщина вонзила нож в сердце сожителя

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сосногорске 50-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 53-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 6-м. Сожители выпивали, и в какой-то момент между ними возникла ссора. Женщина схватила нож и ударила мужчину в область груди. В результате пострадавший скончался на месте. Причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца. Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Женщина признала свою вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца будут судить за то, что он пьяным зарезал знакомого