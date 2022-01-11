Два лыжника из Коми поедут на Олимпиаду-2022

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Двое лыжников из Коми отправятся на Олимпийские игры-2022. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Президиум ФЛГР утвердил состав команды на Олимпийские игры. Они стартуют 4 февраля в Пекине. Олимпиада в китайской столице завершится 20 февраля. В состав российской сборной вошли восемь мужчин и восемь женщина. Республику Коми на играх в Поднебесной будут представлять Илья Семиков и Юлия Ступак.

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