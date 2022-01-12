Житель Ухты убил своего приятеля и бросил тело в канаве

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Следком Коми сообщил, что следственный отдел в Ухте завершил расследование в отношении 40-летнего местного рецидивиста. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже.

Следователи по результатам расследования предоставили данные, что преступление произошло в августе 2021 года на стадионе возле дома на Первомайской улице. Фигурант уголовного дела избил своего знакомого, который страдал психическим расстройством, а после бросил его в водоотводной канаве. В результате мужчина скончался от полученной травмы грудной клетки. Через некоторое время обвиняемый вернулся на место преступления и, обнаружив, что его жертва мертва, закидал тело ветками.

Незадолго до этого, уточнили в СК, рецидивист избил другого своего знакомого в малосемейном общежитии и украл у него сумку с 7 тысячами рублей.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. В настоящий момент дело направили в суд.

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