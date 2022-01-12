Мэрия Сыктывкара потребовала от владельцев трех маршрутов снизить плату за проезд

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В пресс-службе мэрии Сыктывкара сообщили, что муниципалитет потребовал от трех частных перевозчиков отменить повышение стоимости проезда и вернуть прежнюю сумму – 28 рублей.

В муниципалитете уточнили, что действия индивидуальных предпринимателей Сергея Бакина, Юрия Кожевника и Оксаны Мингазовой, владеющих маршрутами 6, 17, 20, 24 и 44, не правомерны. Планируется также привлечь их к ответственности.

– Абсолютно непонятны действия отдельных предпринимателей, зачем нужно было раньше срока повышать стоимость проезда, поскольку в целом Товарищество ИП, в составе которого они работают, с 30 января и так начнёт взимать плату в размере 30 рублей. Мы оказываем необходимое воздействие, чтобы до 30 января сохранить стоимость проезда в размере 28 рублей на всех маршрутах, – прокомментировал первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

По информации администрации города, повышение стоимости проезда до 30 рублей по маршрутам САТП-1 под номерами 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 произойдет 20 января.

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