В Коми онкобольной пенсионер не мог получить лекарства

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Онкобольной житель Усть-Вымского района не мог получить положенные лекарства без вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации надзорного органа, пожилой человек стоял на учете в Усть-Вымской центральной районной больнице и имел право на льготное обеспечение медикаментами. Врачебная комиссия назначила больному дорогостоящее лечение, однако местный минздрав отказал в их выделении.

– Прокуратура Усть-Вымского района сочла отказ министерства незаконным и обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском в защиту нарушенных прав онкобольного. Заявленные требования суд удовлетворил, возложив на ответчика обязанность обеспечить гражданина жизненно необходимым лекарственным препаратом, – следует из опубликованного сообщения.

В прокуратуре уточнили, что решение суда нужно исполнить немедленно, фактическое исполнение на контроле ведомства.

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