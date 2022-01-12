«Снова будем расти»: глава Коми дал неутешительный прогноз по COVID-19

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми накануне, 11 января, прокомментировал ситуацию с коронавирусом в республике. Владимир Уйба отреагировал на показатели смертности и заболеваемости в первый и второй рабочие дни.

- Мой прогноз, к сожалению, раз мы не удержались, по сути, первый день после праздников и сразу начали расти, то скорее всего снова будем расти в ближайшие, как минимум, два с половиной-три месяца. Хорошо бы, чтобы мой прогноз не оправдался, - подчеркнул глава республики.

Руководитель региона подчеркнул, что среди заболевших 24 человека привиты – и все они болеют в легкой форме. Уйба заявил, что непривитые своим объемом продолжают «вовлекать» тех, кто уже вакцинировался.

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