В Сыктывкаре Hyundai сбил мужчину на «зебре»

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 11 января, в Сыктывкаре Hyundai Sonata сбил 46-летнего пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.30. 18-летний молодой человек ехал за рулем Hyundai по улице Колхозной в сторону Маркова. На перекрестке с улицей Южной иномарка сбила пешехода. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом левой голени и шок. Мужчину увезли в больницу. В ГИБДД отметили, что молодой человек получил права в 2021 году.

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